В Оренбуржье возобновили плановую вакцинацию детей

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В Оренбургской области с 1 июня возобновили плановую вакцинацию детей. Все прививки сделают детям, чей график вакцинации сдвигался из-за пандемии коронавируса.

Предварительно медсёстры звонят мамам, дети которых не попали на вакцинацию в течение двух последних месяцев.

«Каждому участковому педиатру отведён свой временной период в процедурном кабинете. Врач по предварительной записи приглашает маленьких пациентов на осмотр. Если всё хорошо, ребёнок отправляется в процедурный кабинет на прививку», — цитирует RIA56 главврача городской больницы №5 Оренбурга Светлану Обух.

Как ранее заявил российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко, массовая вакцинация людей от коронавирусной инфекции COVID-19 в стране может начаться осенью.

Вирусолог института имени Гамалеи, руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Виктор Зуев в беседе с НСН отметил, что вакцинация от коронавируса начнётся с людей в группе риска.

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