Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Петербурге

Один человек погиб и двое пострадали в результате столкновения легковых автомобилей Ferrari и Volkswagen Polo в Санкт-Петербурге.

«Водитель (мужчина, на вид ему 65 лет), управляя автомобилем Volkswagen Polo, при совершении левого поворота не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с Ferrari (водитель — мужчина 1977 года рождения)», — приводит РИА Новости сообщение регионального управления ГИБДД.

Уточняется, что в результате ДТП водитель Volkswagen Polo скончался, пассажир автомобиля серьёзно не пострадала.

Водитель Ferrari получил травмы средней степени тяжести.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии в ДТП с двумя автобусами пострадали 30 человек.