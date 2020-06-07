Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Петербурге
«Водитель (мужчина, на вид ему 65 лет), управляя автомобилем Volkswagen Polo, при совершении левого поворота не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с Ferrari (водитель — мужчина 1977 года рождения)», — приводит РИА Новости сообщение регионального управления ГИБДД.
Уточняется, что в результате ДТП водитель Volkswagen Polo скончался, пассажир автомобиля серьёзно не пострадала.
Водитель Ferrari получил травмы средней степени тяжести.
Ранее сообщалось, что в Ингушетии в ДТП с двумя автобусами пострадали 30 человек.