Четверо вахтовиков пострадали в результате ДТП с автобусом в Югре

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На трассе в Ханты-Мансийском автономном округе перевернулся автобус, в котором находились 14 вахтовиков, четверо из них пострадали. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

«На 237-м км трассы Лянтор — Карымкары автобус ГАЗ вёз 14 вахтовиков из Сургута. Предполагается, что у автомобиля что-то произошло с колесом, автобус упал в кювет и перевернулся», — приводит сообщение РИА Новости.

В настоящее время решается вопрос о госпитализации четверых пострадавших с помощью санитарной авиации.

Ранее в Красноярском крае возбудили уголовное дело по факту ДТП с легковым автомобилем, в результате которого трое пассажиров погибли и ещё пять человек пострадали.

Газета «Известия» писала, что, по данным ГИБДД, в России в апреле на 43,4% сократилось число дорожно-транспортных происшествий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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