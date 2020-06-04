Четверо вахтовиков пострадали в результате ДТП с автобусом в Югре
«На 237-м км трассы Лянтор — Карымкары автобус ГАЗ вёз 14 вахтовиков из Сургута. Предполагается, что у автомобиля что-то произошло с колесом, автобус упал в кювет и перевернулся», — приводит сообщение РИА Новости.
В настоящее время решается вопрос о госпитализации четверых пострадавших с помощью санитарной авиации.
Ранее в Красноярском крае возбудили уголовное дело по факту ДТП с легковым автомобилем, в результате которого трое пассажиров погибли и ещё пять человек пострадали.
Газета «Известия» писала, что, по данным ГИБДД, в России в апреле на 43,4% сократилось число дорожно-транспортных происшествий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.