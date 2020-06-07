Число пострадавших в ДТП с автобусами в Ингушетии возросло до 30

В Ингушетии после ДТП с двумя автобусами 30 человек обратились за медицинской помощью. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя Сунженской районной больницы.

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РИА Новости