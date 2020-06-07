Число пострадавших в ДТП с автобусами в Ингушетии возросло до 30
В Ингушетии после ДТП с двумя автобусами 30 человек обратились за медицинской помощью. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя Сунженской районной больницы.
- © Максим Богодвид
- РИА Новости
«К нам обратились 30 человек с различными травмами после ДТП», — заявили в больнице.
Ранее в Сунженском районе Ингушетии столкнулись два автобуса, перевозившие местных рабочих.
В МЧС сообщили, что после ДТП были госпитализированы шесть человек.
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