Число пострадавших в ДТП с автобусами в Ингушетии возросло до 30

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В Ингушетии после ДТП с двумя автобусами 30 человек обратились за медицинской помощью. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя Сунженской районной больницы.
Число пострадавших в ДТП с автобусами в Ингушетии возросло до 30
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

«К нам обратились 30 человек с различными травмами после ДТП», — заявили в больнице.

Ранее в Сунженском районе Ингушетии столкнулись два автобуса, перевозившие местных рабочих.

В МЧС сообщили, что после ДТП были госпитализированы шесть человек.

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