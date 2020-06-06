В Ингушетии шесть человек госпитализированы после столкновения автобусов

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После ДТП с двумя автобусами в Сунженском районе Ингушетии госпитализированы шесть человек.
В Ингушетии шесть человек госпитализированы после столкновения автобусов
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

«6 июня поступила информация о дорожно-транспортном происшествии на территории яблочного сада ООО «Гигант» селения Нестеровского Сунженского района. Столкнулись два автобуса ПАЗ-32053, принадлежащие ООО «Гигант», которые развозили рабочих данного сада», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы ГУ МЧС по региону.

По предварительной информации, пострадали шестеро рабочих.

Они доставлены в Сунженскую больницу с различными ушибами.

Ранее сообщалось, что четверо вахтовиков пострадали в результате ДТП с автобусом в Югре.

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