В Ингушетии шесть человек госпитализированы после столкновения автобусов

После ДТП с двумя автобусами в Сунженском районе Ингушетии госпитализированы шесть человек.

«6 июня поступила информация о дорожно-транспортном происшествии на территории яблочного сада ООО «Гигант» селения Нестеровского Сунженского района. Столкнулись два автобуса ПАЗ-32053, принадлежащие ООО «Гигант», которые развозили рабочих данного сада», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы ГУ МЧС по региону.

По предварительной информации, пострадали шестеро рабочих.

Они доставлены в Сунженскую больницу с различными ушибами.

Ранее сообщалось, что четверо вахтовиков пострадали в результате ДТП с автобусом в Югре.