Прокуратура Ингушетии проверяет обстоятельства ДТП с двумя автобусами

Прокуратура Ингушетии начала проверку после ДТП с участием двух автобусов в Сунженском районе.

«Прокуратура Республики Ингушетия организовала проверку по факту произошедшего ДТП на территории ООО «Сад-Гигант Ингушетия» в сельском поселении Нестеровское Сунженского района с участием пассажирских автобусов, перевозящих работников предприятия», — приводит РИА Новости сообщение региональной прокуратуры.

Отмечается, что будет проведена проверка исполнения обязанностей организацией, отвечающей за состояние указанного участка дороги, а также законности деятельности перевозчика и соблюдение им требований безопасности при транспортировке пассажиров.

Ранее сообщалось, что после ДТП с двумя автобусами в Сунженском районе Ингушетии госпитализированы шесть человек. Автобусы перевозили местных рабочих.