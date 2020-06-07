Воробьёв поблагодарил Москву за помощь в борьбе с коронавирусом

Короткая ссылка
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поблагодарил Москву и мэра города Сергея Собянина за поддержку в сложные моменты борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Воробьёв поблагодарил Москву за помощь в борьбе с коронавирусом
  • © Пресс-служба правительства Московской области

«В «Крокусе» сейчас находятся около 300 пациентов, мощности мы развернули на 1100. Мы не могли рисковать... поэтому благодаря в том числе поддержке Москвы и лично мэра, который в сложные моменты поддерживал нас, в том числе в момент прохождения пиков, за что его тоже хотелось бы отдельно поблагодарить», — приводит РИА Новости его слова в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее Воробьёв заявил, что в регионе делают более 20 тыс. тестов на COVID-19.

3 июня губернатор сообщал, что стабилизация ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Московской области остаётся «очень зыбкой».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить