Воробьёв поблагодарил Москву за помощь в борьбе с коронавирусом

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поблагодарил Москву и мэра города Сергея Собянина за поддержку в сложные моменты борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.

«В «Крокусе» сейчас находятся около 300 пациентов, мощности мы развернули на 1100. Мы не могли рисковать... поэтому благодаря в том числе поддержке Москвы и лично мэра, который в сложные моменты поддерживал нас, в том числе в момент прохождения пиков, за что его тоже хотелось бы отдельно поблагодарить», — приводит РИА Новости его слова в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее Воробьёв заявил, что в регионе делают более 20 тыс. тестов на COVID-19.

3 июня губернатор сообщал, что стабилизация ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Московской области остаётся «очень зыбкой».