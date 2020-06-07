Глава Подмосковья назвал число проводимых тестов на COVID-19 в сутки

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в эфире телеканала «Россия 1» назвал число тестов на коронавирусную инфекцию COVID-19, которые делают в регионе в сутки.
Глава Подмосковья назвал число проводимых тестов на COVID-19 в сутки
  • © Пресс-служба правительства Московской области

«Мы увеличиваем тестирование: было 10 тыс., 15 тыс., сейчас мы уже за 20 тыс. перемахнули тестирований каждый день», — цитирует РИА Новости Воробьёва.

Ранее Воробьёв сообщал, что индекс распространения COVID-19 в Подмосковье составляет «то 0,89, то 0,95».

Главный врач городской поликлиники №109 кандидат медицинских наук Яков Сандаков в беседе с НСН дал рекомендации по выбору индивидуальных средств защиты.

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