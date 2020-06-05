Воробьёв оценил возможность открытия ТЦ в Подмосковье

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в эфире телеканала «Россия 1» оценил возможность открытия торговых центров в регионе.
Воробьёв оценил возможность открытия ТЦ в Подмосковье
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

Он рассказал, что индекс распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в Подмосковье составляет «то 0,89, то 0,95».

«Сказать, что он упал радикально, мы не можем. Мы хотели открыть торговые центры, мы хотели что-то ещё добавить к той дозе послаблений, которые мы сделали, но не можем. Главный санитарный врач (Московской области. — RT), наши эксперты говорят, что это рано», — сообщил Воробьёв.

Отвечая на вопрос о том, какие правила действуют для прихожан в храмах области, он заявил, что «есть строгие рекомендации главного санитарного врача и все они должны соблюдаться, конечно, дистанция должна быть».

Ранее Воробьёв сообщал, что стабилизация ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Московской области остаётся «очень зыбкой».

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