Воробьёв оценил возможность открытия ТЦ в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в эфире телеканала «Россия 1» оценил возможность открытия торговых центров в регионе.

Он рассказал, что индекс распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в Подмосковье составляет «то 0,89, то 0,95».

«Сказать, что он упал радикально, мы не можем. Мы хотели открыть торговые центры, мы хотели что-то ещё добавить к той дозе послаблений, которые мы сделали, но не можем. Главный санитарный врач (Московской области. — RT), наши эксперты говорят, что это рано», — сообщил Воробьёв.

Отвечая на вопрос о том, какие правила действуют для прихожан в храмах области, он заявил, что «есть строгие рекомендации главного санитарного врача и все они должны соблюдаться, конечно, дистанция должна быть».

Ранее Воробьёв сообщал, что стабилизация ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Московской области остаётся «очень зыбкой».