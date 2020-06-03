Воробьёв назвал стабилизацию ситуации с COVID-19 в Подмосковье зыбкой
- © Пресс-служба правительства Московской области
«У нас ситуация стабилизировалась, об этом сейчас все говорят. Но вот эта стабилизация, она очень зыбкая. Коэффициент распространения сегодня балансирует (на уровне. — RT) 0,85-0,92, а хотелось бы меньше», — сказал он.
По его словам, для того, чтобы это произошло необходимо дальше «соблюдать меры изоляции», социальной дистанции и другие необходимые меры.
Ранее Воробьёв, говоря о сроках действия масочного режима, предположил, «часто» люди будут «видеть друг друга в масках, даже когда появится вакцина, даже когда уйдёт этот коронавирус».
В конце апреля Воробьёв сообщил, что Московская область вышла на плато по количеству заболеваний COVID-19.
Согласно оперативным данным на 3 июня, всего в Подмосковье выявлено 41191 случай заболевания коронавирусом, 9311 человек выздоровели, 515 умерли.