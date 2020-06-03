Воробьёв назвал стабилизацию ситуации с COVID-19 в Подмосковье зыбкой

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Стабилизация ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Московской области остаётся «очень зыбкой». Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.
Воробьёв назвал стабилизацию ситуации с COVID-19 в Подмосковье зыбкой
  • © Пресс-служба правительства Московской области

«У нас ситуация стабилизировалась, об этом сейчас все говорят. Но вот эта стабилизация, она очень зыбкая. Коэффициент распространения сегодня балансирует (на уровне. — RT) 0,85-0,92, а хотелось бы меньше», — сказал он.

По его словам, для того, чтобы это произошло необходимо дальше «соблюдать меры изоляции», социальной дистанции и другие необходимые меры.

Ранее Воробьёв, говоря о сроках действия масочного режима, предположил, «часто» люди будут «видеть друг друга в масках, даже когда появится вакцина, даже когда уйдёт этот коронавирус».

В конце апреля Воробьёв сообщил, что Московская область вышла на плато по количеству заболеваний COVID-19. 

Согласно оперативным данным на 3 июня, всего в Подмосковье выявлено 41191 случай заболевания коронавирусом, 9311 человек выздоровели, 515 умерли. 

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