Воробьёв назвал стабилизацию ситуации с COVID-19 в Подмосковье зыбкой

Стабилизация ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Московской области остаётся «очень зыбкой». Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

«У нас ситуация стабилизировалась, об этом сейчас все говорят. Но вот эта стабилизация, она очень зыбкая. Коэффициент распространения сегодня балансирует (на уровне. — RT) 0,85-0,92, а хотелось бы меньше», — сказал он.

По его словам, для того, чтобы это произошло необходимо дальше «соблюдать меры изоляции», социальной дистанции и другие необходимые меры.

Ранее Воробьёв, говоря о сроках действия масочного режима, предположил, «часто» люди будут «видеть друг друга в масках, даже когда появится вакцина, даже когда уйдёт этот коронавирус».

В конце апреля Воробьёв сообщил, что Московская область вышла на плато по количеству заболеваний COVID-19.

Согласно оперативным данным на 3 июня, всего в Подмосковье выявлено 41191 случай заболевания коронавирусом, 9311 человек выздоровели, 515 умерли.