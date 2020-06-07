В Минобороны рассказали о выздоровевших после коронавируса военных

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Число выздоровевших после коронавирусной инфекции COVID-19 военных в России составило более 4,3 тысячи.

«За прошедшие сутки в Вооружённых силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровели 120 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооружённых силах России (нарастающим итогом) увеличилась до 4331», — приводит ТАСС сообщение оборонного ведомства.

Общее число выздоровевших гражданских сотрудников увеличилась до 440.

Число военнослужащих, инфицированных коронавирусом, по состоянию на 6 июня составляет 1476. 

Ранее сообщалось, что военные Восточного военного округа приступили к развёртыванию в Чите полевого многопрофильного мобильного госпиталя для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.

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