В Минобороны рассказали о выздоровевших после коронавируса военных

Число выздоровевших после коронавирусной инфекции COVID-19 военных в России составило более 4,3 тысячи.

«За прошедшие сутки в Вооружённых силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровели 120 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооружённых силах России (нарастающим итогом) увеличилась до 4331», — приводит ТАСС сообщение оборонного ведомства.

Общее число выздоровевших гражданских сотрудников увеличилась до 440.

Число военнослужащих, инфицированных коронавирусом, по состоянию на 6 июня составляет 1476.

Ранее сообщалось, что военные Восточного военного округа приступили к развёртыванию в Чите полевого многопрофильного мобильного госпиталя для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.