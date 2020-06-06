Военные прибыли под Мурманск для восстановления железной дороги

Военнослужащие Западного военного округа прибыли к месту обрушения железнодорожного моста в Кольском районе Мурманской области для помощи в восстановлении сообщения, сообщили в Минобороны России.

«Военные железнодорожники ЗВО уже сегодня (6 июня. — RT) приступят к проведению работ по круглосуточной посменной отсыпке насыпи для железнодорожного полотна протяжённостью около 6 км в целях восстановления железнодорожного сообщения», — говорится в сообщении, поступившем RT.

Объём земляных работ оценивается в более 60 тыс. куб. м.

На место прибыли 70 военнослужащих, а также было доставлено 36 единиц специальной техники, в том числе экскаваторы, бульдозеры, тралы, самосвалы.

1 июня под Мурманском обрушился железнодорожный аварийный мост, на котором с 30 мая велись ремонтные работы из-за подмытия конструкций паводком. По этому факту завели уголовное дело. Железнодорожное сообщение с городом было прервано.

Министр обороны России Сергей Шойгу поручил перебросить личный состав и спецтехнику железнодорожных войск для помощи в восстановлении железнодорожного сообщения в Кольском районе Мурманской области.