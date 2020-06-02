В Мурманской области завели дело по факту обрушения моста
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Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт СК России.
Статья — «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена».
Устанавливаются обстоятельства инцидента.
Аварийный мост под Мурманском, на котором с 30 мая велись ремонтные работы из-за подмытия конструкций, обрушился 1 июня.
В апреле Vostokmedia.com сообщало, что в Приморском крае завели уголовное дело по факту обрушения пролёта моста через реку Суходол.