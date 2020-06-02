В Мурманской области завели дело по факту обрушения моста

Короткая ссылка
В Мурманской области завели уголовное дело по факту обрушения железнодорожного моста.
В Мурманской области завели дело по факту обрушения моста
  • © ГУ МЧС России по Мурманской области

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт СК России.

Статья — «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена».

Устанавливаются обстоятельства инцидента.

Аварийный мост под Мурманском, на котором с 30 мая велись ремонтные работы из-за подмытия конструкций, обрушился 1 июня.

В апреле Vostokmedia.com сообщало, что в Приморском крае завели уголовное дело по факту обрушения пролёта моста через реку Суходол.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить