В Мурманской области завели дело по факту обрушения моста

В Мурманской области завели уголовное дело по факту обрушения железнодорожного моста.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт СК России.

Статья — «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена».

Устанавливаются обстоятельства инцидента.

Аварийный мост под Мурманском, на котором с 30 мая велись ремонтные работы из-за подмытия конструкций, обрушился 1 июня.

В апреле Vostokmedia.com сообщало, что в Приморском крае завели уголовное дело по факту обрушения пролёта моста через реку Суходол.