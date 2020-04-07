В Приморье завели дело по факту обрушения пролёта моста

В Приморском крае завели уголовное дело по факту обрушения пролёта моста через реку Суходол.

Об этом сообщает Vostokmedia.com со ссылкой на региональное СУ СК России.

Инцидент произошёл 3 апреля. По мосту проехал грузовик массой не менее 70 т. Как отметили следователи, прямо перед мостовым переходом установлен дорожный знак, ограничивающий максимально разрешённую массу до 20 т.

Ехавший за грузовиком автомобиль Toyota Prius упал вместе с конструкцией. Водитель получил травмы.

Ведомство намерено дать правовую оценку действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за содержание мостовых сооружений на автомобильных дорогах Приморья.

В декабре 2019 года сообщалось, что в Иркутской области восстановили обрушившийся мост.