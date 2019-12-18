В Иркутской области восстановили обрушившийся мост

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В пресс-службе правительства Иркутской области заявили, что мост на автодороге Усть-Кут — Киренск, который в начале декабря обрушил большегруз, восстановлен.
В Иркутской области восстановили обрушившийся мост

Об этом говорится на сайте администрации региона.

«Выполнены работы по сборке и монтажу нового пролётного строения длиной 32,6 м из конструкций среднего автодорожного разборного моста (САРМ). Пролёт установлен на существующие опоры моста», — говорится в сообщении.

Уточняется, что работы по устройству сопряжений с мостом и монтажу перильного ограждения заканчиваются.

Ранее в Иркутской области произошло обрушение моста на участке трассы между Усть-Кутом и Киренском, когда по нему ехал грузовой автомобиль.

12 декабря в Охинском районе Сахалинской области обрушился мост. В момент происшествия на нём находился грузовик с продуктами.

2 декабря обрушение моста произошло в Оренбургской области в районе посёлка Кушкуль.

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