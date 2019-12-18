В Иркутской области восстановили обрушившийся мост
Об этом говорится на сайте администрации региона.
«Выполнены работы по сборке и монтажу нового пролётного строения длиной 32,6 м из конструкций среднего автодорожного разборного моста (САРМ). Пролёт установлен на существующие опоры моста», — говорится в сообщении.
Уточняется, что работы по устройству сопряжений с мостом и монтажу перильного ограждения заканчиваются.
Ранее в Иркутской области произошло обрушение моста на участке трассы между Усть-Кутом и Киренском, когда по нему ехал грузовой автомобиль.
12 декабря в Охинском районе Сахалинской области обрушился мост. В момент происшествия на нём находился грузовик с продуктами.
2 декабря обрушение моста произошло в Оренбургской области в районе посёлка Кушкуль.