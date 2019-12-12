На Сахалине обрушился мост

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В Охинском районе Сахалинской области обрушился мост.
На Сахалине обрушился мост
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Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Уточняется, что мост обрушился, когда на нём находился грузовик с продуктами.

«Из-за сильных метелей село Рыбновск Охинского района оказалось в снежной блокаде... Решить вопрос с доставкой продуктов вызвался местный предприниматель, который нанял два высокопроходимых автомобиля. Однако в нескольких километрах от села под весом одной из машин разрушился мост», — указывается в заявлении.

Отмечается, что экипаж находится в безопасности. В ближайшее время попавшее в ДТП транспортное средство будет отбуксировано к населённому пункту.

В правительстве отметили, что готовы предоставить району материалы для ремонта моста. Сооружение соединяло село Рыбновск с райцентром — городом Охой.

Ранее в Иркутской области произошло обрушение моста на участке трассы между Усть-Кутом и Киренском, когда по нему ехал грузовой автомобиль.

2 декабря обрушение моста произошло в Оренбургской области в районе посёлка Кушкуль.

В сентябре на юге Псковской области возле деревни Толкачево произошло обрушение моста через реку Неведрянку.

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