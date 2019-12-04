В Иркутской области после проезда грузовика обрушился мост через реку

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В Иркутской области произошло обрушение моста на участке трассы между Усть-Кутом и Киренском, когда по нему ехал грузовой автомобиль. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

Отмечается, что водитель автомобиля Scania вечером 3 декабря не выполнил требования «Движение грузовых транспортных средств запрещено» и пытался проехать по мосту.

«В результате состоялось обрушение, и мост через реку Макаровка в настоящее время не пригоден для проезда транспорта», — заявили в ведомстве.

В связи с произошедшим на участке дороги затруднено движение.

Ранее в Оренбургской области при обрушении моста пострадали три человека.

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