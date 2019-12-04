В Иркутской области после проезда грузовика обрушился мост через реку
Отмечается, что водитель автомобиля Scania вечером 3 декабря не выполнил требования «Движение грузовых транспортных средств запрещено» и пытался проехать по мосту.
«В результате состоялось обрушение, и мост через реку Макаровка в настоящее время не пригоден для проезда транспорта», — заявили в ведомстве.
В связи с произошедшим на участке дороги затруднено движение.
Ранее в Оренбургской области при обрушении моста пострадали три человека.