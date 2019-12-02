В Оренбургской области ввели режим ЧС после обрушения моста

Власти Оренбургской области ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня после обрушения автомобильного моста в районе посёлка Кушкуль.

Соответствующее предложение на заседании оперативного штаба сделал первый зампредседателя регионального правительства Сергей Балыкин.

«Этот момент квалифицирован по всем критериям под режим ЧС муниципального уровня в части крушения, потому что необходима работа служб, обеспечение объездов и так далее», — цитирует его ТАСС.

По итогам заседания было принято решение о введении режима ЧС.

Ранее по факту обрушения моста под Оренбургом возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ.

Прокуратура области также организовала проверку по факту случившегося.

По информации Минздрава, в результате инцидента пострадали три человека, двое из них госпитализированы.