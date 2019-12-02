В Оренбургской области возбудили дело по факту обрушения моста

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В Оренбургской области возбудили уголовное дело после обрушения автомобильного моста в районе посёлка Кушкуль, в результате которого госпитализировали двоих пострадавших. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
В Оренбургской области возбудили дело по факту обрушения моста
  • © Николай Хижняк
  • РИА Новости

«В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов и аварийно-спасательных служб выясняются подробности происшествия, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК России («Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ»)», — заявили в пресс-службе ведомства.

Прокуратура проверит действия подрядных организаций, осуществлявших ремонтные работы, а также оценит соблюдение норм техники безопасности.

Ранее в МЧС заявили, что обрушение моста под Оренбургом произошло в результате ремонтных работ.

После ЧП двоих человек доставили в больницу с травмами лёгкой степени тяжести и ещё один пострадавший отказался от госпитализации.

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