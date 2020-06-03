Военные помогут с восстановлением железной дороги под Мурманском
- © ГУ МЧС России по Мурманской области
«Министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу 2 июня 2020 года даны указания о переброске личного состава и специальной военной техники железнодорожных войск в Мурманскую область для оказания помощи в восстановлении железнодорожного сообщения на участке железной дороги Кола — Выходной», — приводит ТАСС сообщение Минобороны.
Железнодорожным транспортом из города Фокино Брянской области в Оленегорск перебросят военнослужащих и технику.
Всего будут задействованы более 100 военнослужащих и 42 единицы специальной военной техники.
Кроме того, самолётами ВКС в регион перебрасываются подразделения и специальная техника инженерных войск.
Ранее стало известно, что железнодорожный аварийный мост под Мурманском, на котором с 30 мая велись ремонтные работы из-за подмытия конструкций, обрушился. Железнодорожное сообщение с городом было прервано. По этому факту завели уголовное дело.