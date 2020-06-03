В РЖД рассказали, когда восстановят движение до Мурманска

Глава РЖД Олег Белозёров заявил, что компания планирует к октябрю полностью восстановить железнодорожное движение до Мурманска, нарушенное из-за обрушения моста.

Он отметил, что первый этап восстановления движения — к 23 июня — не даст возможности осуществлять перевозку полностью.

«Это будет следующий этап, который мы наметили для себя на начало октября, — сдать и возобновить движение по новому мосту, и тогда полностью движение будет восстановлено», — приводит РИА Новости слова Белозёрова.

Ранее стало известно, что железнодорожный аварийный мост под Мурманском, на котором с 30 мая велись ремонтные работы из-за подмытия конструкций паводком, обрушился. По этому факту завели уголовное дело. Железнодорожное сообщение с городом было прервано.

Министр обороны России Сергей Шойгу поручил перебросить личный состав и спецтехнику железнодорожных войск для помощи в восстановлении железнодорожного сообщения в Кольском районе Мурманской области.