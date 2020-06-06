Минюст положительно оценил принятые в России противоэпидемические меры

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Минюст России признал соразмерными и обоснованными введённые в стране ограничения из-за пандемии коронавируса.
Минюст положительно оценил принятые в России противоэпидемические меры
  • АГН «Москва»
  • © Софья Сандурская

«Меры, введённые на территории Российской Федерации (в том числе указы мэра Москвы и нормативно-правовые акты правительства Москвы), приняты в пределах компетенции соответствующих органов власти, безусловно, отвечают конституционным целям охраны жизни и здоровья граждан, соразмерны угрозе распространения эпидемии на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении министерства.

В ведомстве подчеркнули, что меры носят исключительно временный характер и регулярно пересматриваются на предмет соответствия текущей ситуации.

Комплекс данных мер соответствует мировому опыту, добавили там.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору изучить применение нормативных актов, которые были приняты в Москве для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

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