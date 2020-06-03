Мишустин поручил провести анализ указов по коронавирусу в Москве

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору изучить применение нормативных актов, которые были приняты в Москве для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

В документе, который опубликован на сайте кабмина, говорится, что особое внимание необходимо уделить положениям, «в наибольшей степени затрагивающим права и интересы граждан».

Доложить об исполнении поручения ведомства должны до 8 июня.

С 1 июня в Москве начался второй этап смягчения ограничений, введённых из-за коронавируса. Возобновляется работа многих предприятий торговли и сферы услуг. Жители города, включая пожилых людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями, могут выходить из дома для прогулок и занятий спортом. Вновь открыты парки и зелёные территории, кроме парка «Зарядье».

Кроме того, открылись автосалоны и магазины непродовольственных товаров. Снова начали работу ярмарки выходного дня и велопрокат.

2 июня заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что бизнесу следует заранее готовиться к возобновлению работы после снятия ограничительных мер в соответствии с представленными требованиями Роспотребнадзора.

Вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с изданием «Аргументы и факты» оценил ситуацию со снятием введённых из-за коронавируса ограничений в России.