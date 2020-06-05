Врач дал рекомендации по прогулкам после режима самоизоляции
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- РИА Новости
«Прогулки и занятия спортом всегда очень важны и полезны для здоровья. Особенно сейчас, когда люди много времени провели дома и после зимы почти не выходили на солнце. Нам нужен свежий воздух и ультрафиолет», — заявил он в беседе с газетой «Известия».
По его словам, в Москве возможны прогулки при соблюдении мер предосторожности.
Как пояснил Тяжельников, прежде всего необходимо социальное дистанцирование.
«На прогулки и для занятий спортом нужно выходить в соответствии с рекомендуемым графиком, избегать большого скопления людей. Если вы гуляете с детьми, безусловно, не надо сразу бежать на спортивную или детскую площадку, где может быть много детей и взрослых», — сказал врач.
Он отметил, что для прогулок следует выбирать малолюдные места, стараться меньше прикасаться к любым поверхностям, не садится на лавочки.
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