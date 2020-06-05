Врач дал рекомендации по прогулкам после режима самоизоляции

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Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главный врач консультативно-диагностической поликлиники №121 Департамента здравоохранения Москвы, кандидат медицинских наук Андрей Тяжельников дал рекомендации по прогулкам после режима самоизоляции.
Врач дал рекомендации по прогулкам после режима самоизоляции
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Прогулки и занятия спортом всегда очень важны и полезны для здоровья. Особенно сейчас, когда люди много времени провели дома и после зимы почти не выходили на солнце. Нам нужен свежий воздух и ультрафиолет», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, в Москве возможны прогулки при соблюдении мер предосторожности.

Как пояснил Тяжельников, прежде всего необходимо социальное дистанцирование.

«На прогулки и для занятий спортом нужно выходить в соответствии с рекомендуемым графиком, избегать большого скопления людей. Если вы гуляете с детьми, безусловно, не надо сразу бежать на спортивную или детскую площадку, где может быть много детей и взрослых», — сказал врач.

Он отметил, что для прогулок следует выбирать малолюдные места, стараться меньше прикасаться к любым поверхностям, не садится на лавочки.

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