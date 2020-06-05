Студенты Пермского медуниверситета вышли на практику в лечебные учреждения

Около 900 студентов Пермского государственного медицинского университета вышли на практику в лечебные учреждения.

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на проектора по образовательной деятельности Наталью Минаеву.

Все учащиеся, независимо от специализации, прошли теоретическую подготовку по коронавирусу. Речь идёт о студентах четвёртого и пятого курсов специальностей «лечебное дело», «педиатрия», «медико-профилактическое дело». В больницы и поликлиники также отправятся стоматологи и специалисты сестринского дела.

Более 200 из них давно совмещают учёбу с работой.

«В лечебных учреждениях, где находятся пациенты с новой вирусной инфекцией, уже работают 70 человек. Ещё около 50 подтвердили согласие пройти практику именно в таких больницах», — сказала Минаева.

По её словам, остальные займутся консультационной поддержкой населения, примут участие в подготовке информационных сообщений по вопросам, связанным с COVID-19, будут проводить профилактические и разъяснительные мероприятия.

Практику зачтут и в том случае, если студент работал волонтёром.

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