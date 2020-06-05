В Депздраве Москвы рассказали о календаре прививок

Заместитель главного врача по эпидемиологическим вопросам Центра медицинской профилактики Департамента здравоохранения Москвы Людмила Большакова рассказала о календаре прививок.

В беседе с «Российской газетой» она заявила, что у столицы есть свой региональный календарь, в который включены 17 прививок против разных болезней (также имеется Национальный календарь, куда входит 12 наименований).

Самой массовой в Москве Большакова назвала прививку от гриппа, которая в прошлый сезон была сделана 62% населения (более 7 млн человек).

Взрослому населению также делают прививки от дифтерии, столбняка, гепатита В, против кори.

Кроме того, есть список профилактических прививок по эпидпоказаниям для граждан из группы риска.

Большакова сообщила, что благодаря вакцинации в Москве с 1986 года не регистрируется полиомиелит, вызванный диким полиовирусом, с 2012 года — дифтерия.

Заболеваемость гриппом в 2019 году снизилась втрое по сравнению с 2008-м.

Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области с 1 июня возобновили плановую вакцинацию детей.