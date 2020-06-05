Песков призвал дождаться результатов расследования разлива в Норильске

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков призвал не забегать вперёд и дождаться результатов расследования по разливу топлива в Норильске.

«На предмет своевременного и несвоевременного оповещения и работы служб экстренного реагирования в этой конкретной ситуации президент дал поручение правоохранительным органам», — напомнил представитель Кремля.

По его словам, в настоящее время «они разбираются с этой ситуацией».

«Поэтому давайте не будем забегать вперёд и дождёмся первых результатов разбирательства правоохранительных органов», — добавил он.

Песков отметил, что российский лидер Владимир Путин получил информацию о происшествии позже, чем 29 мая.

«Президенту было доложено позже. Собственно, поэтому и реплика президента о том, что негоже узнавать о чрезвычайных ситуациях в крае из сообщений соцсетей», — добавил он.

29 мая в Норильске на ТЭЦ-3, которая принадлежит «Норникелю», произошёл разлив дизельного топлива.

В Красноярском крае был введён режим ЧС федерального уровня.

3 июня Путин в ходе совещания возмутился из-за несвоевременного информирования о происшествии.