Песков призвал дождаться результатов расследования разлива в Норильске
- РИА Новости
«На предмет своевременного и несвоевременного оповещения и работы служб экстренного реагирования в этой конкретной ситуации президент дал поручение правоохранительным органам», — напомнил представитель Кремля.
По его словам, в настоящее время «они разбираются с этой ситуацией».
«Поэтому давайте не будем забегать вперёд и дождёмся первых результатов разбирательства правоохранительных органов», — добавил он.
Песков отметил, что российский лидер Владимир Путин получил информацию о происшествии позже, чем 29 мая.
«Президенту было доложено позже. Собственно, поэтому и реплика президента о том, что негоже узнавать о чрезвычайных ситуациях в крае из сообщений соцсетей», — добавил он.
29 мая в Норильске на ТЭЦ-3, которая принадлежит «Норникелю», произошёл разлив дизельного топлива.
В Красноярском крае был введён режим ЧС федерального уровня.
3 июня Путин в ходе совещания возмутился из-за несвоевременного информирования о происшествии.