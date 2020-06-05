Агаларов рассказал о строительстве временного госпиталя в «Крокус Экспо»

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Президент Crocus Group Араз Агаларов рассказал о строительстве временного госпиталя в «Крокус Экспо».
Агаларов рассказал о строительстве временного госпиталя в «Крокус Экспо»
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

«Мы, наверное, будем прорабатывать вопрос, чтобы этот госпиталь на уже две тысячи человек разобрать и куда-то складировать. Причём так складировать, чтобы при необходимости это можно было быстренько собрать», — заявил он в беседе с телеканалом «360».

По его мнению, такие госпитали нужны в резерве на будущее. Как отметил Агаларов, это будет совершенно другая скорость и другие деньги.

Госпиталь построили за неделю. Первых пациентов он принял 12 мая. Учреждение рассчитано на лечение 1040 человек одновременно.

Ранее руководитель госпиталя в «Крокус Экспо», бывший главный врач красноярской больницы скорой помощи Аркадий Коган рассказал о работе по борьбе с COVID-19.

Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН выразил мнение, что Россия, скорее всего, прошла пик заболеваемости коронавирусной инфекцией и вышла на плато.

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