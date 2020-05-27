Медики госпиталя в «Крокус Экспо» рассказали о своей работе

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Руководитель госпиталя в «Крокус Экспо», бывший главный врач красноярской больницы скорой помощи Аркадий Коган рассказал о работе по борьбе с COVID-19.
Медики госпиталя в «Крокус Экспо» рассказали о своей работе
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

В беседе с телеканалом «360» он заявил, что на данный момент в медучреждении трудятся 102 врача, 176 медсестёр и 176 человек младшего медицинского персонала.

«Коллектив состоит как из проживающих в Москве и Московской области, так и из близлежащих регионов, так и из Красноярска и Кемерова», — отметил Коган.

По данным на 08:00 26 мая, в реанимационном отделении находились шесть человек, их состояние оценивается как тяжёлое, но стабильное.

«Пациенты в инфекционных отделениях в удовлетворительном состоянии или же в средней степени тяжести. Всего в стационаре 337 пациентов», — сообщил Коган.

Он также отметил, что при выходе из «красной зоны» есть проходной тоннель, позволяющий обработать и костюмы, и маски.

Как добавил Коган, в госпитале соблюдают все правила санитарно-эпидемиологического режима.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН выразил мнение, что Россия, скорее всего, прошла пик заболеваемости коронавирусной инфекцией и вышла на плато.

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