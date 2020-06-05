Эксперт сообщил о росте среднего чека покупок россиян в мае

Чек на покупки россиян в супермаркетах и продовольственных магазинах в мае увеличился в среднем на 15% по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные гендиректора IT-компании «Эвотор» Андрея Романенко.

Он уточнил, что россияне в мае в в супер— и минимаркетах в среднем тратили 314 рублей.

Затраты на покупку табака выросли на 10% до 302 рублей, а в зоомагазинах ― на 11% до 658 рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В апреле сообщалось о росте на 53% продаж спортивных товаров в России.