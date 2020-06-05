Эксперт сообщил о росте среднего чека покупок россиян в мае

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Чек на покупки россиян в супермаркетах и продовольственных магазинах в мае увеличился в среднем на 15% по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году.
Эксперт сообщил о росте среднего чека покупок россиян в мае
  • АГН «Москва»
  • © Андрей Никеричев

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные гендиректора IT-компании «Эвотор» Андрея Романенко.

Он уточнил, что россияне в мае в в супер— и минимаркетах в среднем тратили 314 рублей. 

Затраты на покупку табака выросли на 10% до 302 рублей, а в зоомагазинах ― на 11% до 658 рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В апреле сообщалось о росте на 53% продаж спортивных товаров в России.

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