Эксперт сообщил о росте среднего чека покупок россиян в мае
- АГН «Москва»
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Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные гендиректора IT-компании «Эвотор» Андрея Романенко.
Он уточнил, что россияне в мае в в супер— и минимаркетах в среднем тратили 314 рублей.
Затраты на покупку табака выросли на 10% до 302 рублей, а в зоомагазинах ― на 11% до 658 рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В апреле сообщалось о росте на 53% продаж спортивных товаров в России.