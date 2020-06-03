Аналитики зафиксировали снижение расходов на ЖКХ в апреле в России

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Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг в апреле в России снизились в среднем на 14%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные аналитиков из банка «ФК Открытие».
Аналитики зафиксировали снижение расходов на ЖКХ в апреле в России
  • АГН «Москва»
  • © Александр Авилов

Отмечается, что наиболее резкое падение (34%) зафиксировано в расходах россиян на тёплое водоснабжение. 

Траты на квартплату в апреле снизились в среднем на 14%. В то время как расходы на газ увеличились на 10%, а электроэнергию — на 1%.

В мае заместитель заведующего кафедрой факультета социальных наук НИУ ВШЭ Диляра Ибрагимова в беседе с НСН прокомментировала данные о снижении трат по кредитным картам среди россиян.

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