Аналитики зафиксировали снижение расходов на ЖКХ в апреле в России
- АГН «Москва»
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Отмечается, что наиболее резкое падение (34%) зафиксировано в расходах россиян на тёплое водоснабжение.
Траты на квартплату в апреле снизились в среднем на 14%. В то время как расходы на газ увеличились на 10%, а электроэнергию — на 1%.
В мае заместитель заведующего кафедрой факультета социальных наук НИУ ВШЭ Диляра Ибрагимова в беседе с НСН прокомментировала данные о снижении трат по кредитным картам среди россиян.