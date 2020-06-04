Потанин потерял за день $1,5 млрд после аварии на ТЭЦ в Норильске

Состояние одного из владельцев «Норникеля» Владимира Потанина сократилось за день на $1,5 млрд, свидетельствуют данные Forbes Real-Time.

Так, состояние Потанина оценивается в $25 млрд, что на 5,49% меньше, чем днём ранее.

Предприниматель, согласно рейтингу Forbes, вошёл в пятёрку людей, состояние которых за день снизилось заметнее всего. В такой рейтинг попал в том числе Марк Цукерберг, потерявший более $900 млн.

Как пишет РИА Новости, акции «Норникеля» на Московской бирже 4 июня падали более чем на 9%. Отмечается, что структурам ХК «Интеррос» Потанина принадлежит 34,6 % акций «Норникеля».

29 мая в Норильске на ТЭЦ-3, которая принадлежит «Норникелю», произошёл разлив дизельного топлива.

Ранее из-за разлива топлива в Красноярском крае ввели режим ЧС федерального уровня.

3 июня российский лидер Владимир Путин в ходе совещания возмутился из-за несвоевременного информирования о происшествии.

По факту инцидента было возбуждено три уголовных дела.