Потанин потерял за день $1,5 млрд после аварии на ТЭЦ в Норильске

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Состояние одного из владельцев «Норникеля» Владимира Потанина сократилось за день на $1,5 млрд, свидетельствуют данные Forbes Real-Time.
Потанин потерял за день $1,5 млрд после аварии на ТЭЦ в Норильске
  • © Администрация города Норильска
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Так, состояние Потанина оценивается в $25 млрд, что на 5,49%  меньше, чем днём ранее.

Предприниматель, согласно рейтингу Forbes, вошёл в пятёрку людей, состояние которых за день снизилось заметнее всего. В такой рейтинг попал в том числе Марк Цукерберг, потерявший более $900 млн.

Как пишет РИА Новости, акции «Норникеля» на Московской бирже 4 июня падали более чем на 9%. Отмечается, что структурам ХК «Интеррос» Потанина принадлежит 34,6 % акций «Норникеля».

29 мая в Норильске на ТЭЦ-3, которая принадлежит «Норникелю», произошёл разлив дизельного топлива.

Ранее из-за разлива топлива в Красноярском крае ввели режим ЧС федерального уровня.

3 июня российский лидер Владимир Путин в ходе совещания возмутился из-за несвоевременного информирования о происшествии. 

По факту инцидента было возбуждено три уголовных дела

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