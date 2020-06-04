Педиатр дала рекомендации по организации дня ребёнка

Педиатр, эксперт ОНФ, председатель Всероссийского общественного движения «Совет матерей» Татьяна Буцкая дала рекомендации по организации дня ребёнка.

«Времена, когда дети были предоставлены сами себе, прошли. По данным опроса ОНФ и фонда «Национальные ресурсы образования», до наступления карантина кружки, спортивные секции, художественные и музыкальные школы посещали 78% российских детей», — заявила она в беседе с сайтом «Аргументы и факты».

По её словам, у многих детей очень жёсткое расписание, что приводит к перегрузкам.

Как пояснила Буцкая, если ребёнок стал плаксивым, агрессивным, не хочет посещать занятия, то, скорее всего, родители переоценили его силы.

«Чтобы этого не случилось, помните: кружки не должны занимать всё свободное время ребёнка. Детям нужно играть. Большое значение для каждого ребёнка имеет свободная и сюжетная игра», — рассказала эксперт.

Она также отметила, что у ребёнка, помимо выходных, должен быть хотя бы один будний день, свободный от кружков.

Ранее главный педиатр Москвы, главный врач детской городской клинической больницы им. Башляевой, доктор медицинских наук, профессор Исмаил Османов в беседе с НСН рассказал, как организовать жизнь детей в условиях режима самоизоляции.