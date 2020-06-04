Педиатр дала рекомендации по организации дня ребёнка

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Педиатр, эксперт ОНФ, председатель Всероссийского общественного движения «Совет матерей» Татьяна Буцкая дала рекомендации по организации дня ребёнка.
Педиатр дала рекомендации по организации дня ребёнка
  • Pixabay

«Времена, когда дети были предоставлены сами себе, прошли. По данным опроса ОНФ и фонда «Национальные ресурсы образования», до наступления карантина кружки, спортивные секции, художественные и музыкальные школы посещали 78% российских детей», — заявила она в беседе с сайтом «Аргументы и факты».

По её словам, у многих детей очень жёсткое расписание, что приводит к перегрузкам.

Как пояснила Буцкая, если ребёнок стал плаксивым, агрессивным, не хочет посещать занятия, то, скорее всего, родители переоценили его силы.

«Чтобы этого не случилось, помните: кружки не должны занимать всё свободное время ребёнка. Детям нужно играть. Большое значение для каждого ребёнка имеет свободная и сюжетная игра», — рассказала эксперт.

Она также отметила, что у ребёнка, помимо выходных, должен быть хотя бы один будний день, свободный от кружков.

Ранее главный педиатр Москвы, главный врач детской городской клинической больницы им. Башляевой, доктор медицинских наук, профессор Исмаил Османов в беседе с НСН рассказал, как организовать жизнь детей в условиях режима самоизоляции.

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