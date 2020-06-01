Главный педиатр Москвы рассказал, как организовать жизнь детей в условиях режима самоизоляции

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Главный педиатр Москвы, главный врач детской городской клинической больницы им. Башляевой, доктор медицинских наук, профессор Исмаил Османов рассказал, как организовать жизнь детей в условиях режима самоизоляции.
Главный педиатр Москвы рассказал, как организовать жизнь детей в условиях режима самоизоляции
  • Pixabay

«Время с гаджетами для детей старшего возраста я бы рекомендовал ограничить — не более полутора-двух часов. А для детей младшего школьного возраста — не более часа. И то, в это время желательно, чтобы они заходили на развивающие сайты», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, детям дошкольного возраста вообще можно не пользоваться гаджетами — мультфильмы доступны и по телевизору.

Как отметил Османов, зависимость от устройств влияет на развитие ребёнка, на иммунологическую защищённость.

«Желательно разнообразить досуг ребёнка творчеством, играми, максимально использовать время для общения с ним, учитывая, что у родителей сейчас больше для этого возможностей», — сказал он.

Эксперт добавил, что в условиях самоизоляции правила и требования к сохранению здоровья детей те же, что и всегда, с учётом введённых ограничений.

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