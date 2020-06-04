В Татарстане разрешили возобновить работу саунам и фитнес-центрам

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В Татарстане разрешили возобновить работу саунам, баням и фитнес-центрам.
В Татарстане разрешили возобновить работу саунам и фитнес-центрам
  • Pixabay

Об этом сообщает Inkazan.ru.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин. Документ опубликован на сайте регионального правительства.

Сауны и бани откроются с 5 июня.

Кроме того, начнут принимать прихожан культовые учреждения и организации. Им необходимо соблюдать ряд ограничительных мер.

Также стало известно, что во Владимирской области разрешили посещать стоматологов для получения плановой медицинской помощи. Об этом сообщает tv-mig.ru со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

Запрет на посещение амбулаторных медорганизаций в плановом порядке не распространяется на пациентов с заболеваниями и состояниями, при которых отсрочка оказания помощи может повлечь ухудшение состояния, угрозу жизни и здоровью.

Ранее сообщалось, что в Калужской области ослабили ограничительные меры.

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