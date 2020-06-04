В Татарстане разрешили возобновить работу саунам и фитнес-центрам
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Об этом сообщает Inkazan.ru.
Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин. Документ опубликован на сайте регионального правительства.
Сауны и бани откроются с 5 июня.
Кроме того, начнут принимать прихожан культовые учреждения и организации. Им необходимо соблюдать ряд ограничительных мер.
Также стало известно, что во Владимирской области разрешили посещать стоматологов для получения плановой медицинской помощи. Об этом сообщает tv-mig.ru со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.
Запрет на посещение амбулаторных медорганизаций в плановом порядке не распространяется на пациентов с заболеваниями и состояниями, при которых отсрочка оказания помощи может повлечь ухудшение состояния, угрозу жизни и здоровью.
Ранее сообщалось, что в Калужской области ослабили ограничительные меры.