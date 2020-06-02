В Калужской области с 3 июня ослабят ограничительные меры
- РИА Новости
«С завтрашнего дня снимаем ограничения на прогулки и занятия спортом на улице», — написал он в Instagram.
Он призвал избегать «мест массового скопления людей», отметив, что парки и детские площадки пока открывать не будут.
«А на уличных спортивных площадках заниматься можно, но при условии одновременных занятий не более двух человек и соблюдения пятиметровой дистанции между людьми», — добавил он.
Кроме того, с 3 июня свою работу могут возобновить салоны красоты и парикмахерские.
«Мы открываем непродовольственные магазины площадью не более 400 кв. м с отдельным входом», — добавил он.
По словам главы региона, в торговых залах должно быть не более одного человека на 4 кв. м площади.
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❗Мы стали на шаг ближе к нормальной, привычной жизни. С завтрашнего дня снимаем ограничения на прогулки и занятия спортом на улице. Но следует избегать мест массового скопления людей. Парки, детские площадки пока не открываем. А на уличных спортивных площадках заниматься можно, но при условии одновременных занятий не более 2-х человек и соблюдения пятиметровой дистанции между людьми. Второе. Мы открываем непродовольственные магазины площадью не более 400 квадратных метров с отдельным входом. При этом хозяева магазинов должны соблюдать определенные требования. В торговых залах должно быть не более 1 человека на 4 кв. м площади. Обращаюсь к бизнесменам: подойдите к здоровью ваших клиентов ответственно. Следующее решение, уверен, порадует наших женщин. С завтрашнего дня салоны красоты и парикмахерские могут возобновить работу в полном объеме. При этом клиентам должна быть обеспечена полная санитарная безопасность. Друзья, это наша первая общая победа над коронавирусом. И она не только в том, что мы постепенно возвращаемся к нормальной жизни. Главное, что ограничительные меры помогли нам сохранить жизнь и здоровье людей. Спасибо всем, кто ответственно отнесся к необходимости соблюдения режима самоизоляции, масочного режима. Это позволило нам не допустить взрывного развития ситуации с коронавирусом, создать резерв медицинских кадров, подготовить необходимый коечный фонд, оборудовать его кислородом, обеспечить клиники лекарственными препаратами, средствами индивидуальной защиты. Сейчас мы начинаем готовиться ко второму этапу снятия ограничительных мер. От каждого из нас зависит, насколько быстро сможем перейти к нему. Соблюдайте социальную дистанцию и масочный режим! Берегите себя и своих близких! #Калужскаяобласть
Ранее сообщалось, что в Тульской области с 1 июня будет разрешено открыть летние кафе с открытой верандой, а также магазины и торговые центры площадью до 400 кв. м.