В Калужской области с 3 июня ослабят ограничительные меры

В Калужской области с 3 июня отменят часть ограничительных мер, жителям разрешат прогулки и занятия спортом, откроются парикмахерские и салоны красоты. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

«С завтрашнего дня снимаем ограничения на прогулки и занятия спортом на улице», — написал он в Instagram.

Он призвал избегать «мест массового скопления людей», отметив, что парки и детские площадки пока открывать не будут.

«А на уличных спортивных площадках заниматься можно, но при условии одновременных занятий не более двух человек и соблюдения пятиметровой дистанции между людьми», — добавил он.

Кроме того, с 3 июня свою работу могут возобновить салоны красоты и парикмахерские.

«Мы открываем непродовольственные магазины площадью не более 400 кв. м с отдельным входом», — добавил он.

По словам главы региона, в торговых залах должно быть не более одного человека на 4 кв. м площади.

Ранее сообщалось, что в Тульской области с 1 июня будет разрешено открыть летние кафе с открытой верандой, а также магазины и торговые центры площадью до 400 кв. м.