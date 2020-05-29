В Тульской области с 1 июня снимут ряд ограничений

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин внёс изменения в указ «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области».

Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Так, действие ограничений, введённых в области в рамках режима повышенной готовности, продлевается до 15 июня.

При этом с 1 июня разрешено открытие летних кафе с открытой верандой, а также магазинов и торговых центров площадью до 400 кв. м.

В правительстве сообщили, что также откроются конноспортивные центры, стрелковые клубы, центры активного отдыха. Спортом разрешено заниматься на всех плоскостных сооружениях на открытом воздухе.

«Автошколы смогут проводить практические занятия по вождению транспортных средств. Можно будет проводить в очной форме демонстрационные экзамены и подготовку к ним в учреждениях среднего профессионального образования», — говорится в сообщении.

Также начать работу смогут передвижные торговые объекты по продаже напитков и солярии.

Кроме этого, в области отменили требования по оформлению цифрового пропуска при пересечении границы региона и обязательной самоизоляции на 14 дней для въезжающих.

В области вводится обязательное ношение масок, но это требование не касается нахождения на улицах.

Обязательная самоизоляция для граждан людей старше 65 лет продлена.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что с 1 июня в регионе начнётся второй этап снятия ограничительных мер режима повышенной готовности.