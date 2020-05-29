В Тюменской области рассказали о втором этапе снятия ограничений

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Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что с понедельника, 1 июня, в регионе начнётся второй этап снятия ограничительных мер режима повышенной готовности.
В Тюменской области рассказали о втором этапе снятия ограничений
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

Как сообщает «Вслух.ру», об этом Моор объявил во время телемоста «Тюмень — Сколково» в рамках онлайн-форума «День предпринимательства — 2020. Антихрупкость».

Губернатор отметил, что область смогла добиться необходимого показателя распространения коронавируса (0,8), чтобы перейти к следующему этапу.

Разрешение возобновить работу получат предприятия непродовольственной торговли, которые имеют площадь до 800 кв. м. Также откроются автошколы и другие учреждения, оказывающие услуги профессионального образования.

Ранее, как сообщала газета «Известия», эксперты платформы видеоаналитики Facemetric заявили, что большинство жителей Москвы неправильно используют маски.

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