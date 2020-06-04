В Госдуму внесён законопроект об ипотечных каникулах для самозанятых
Об этом говорится в сообщении на сайте Госдумы.
«Внесён законопроект, направленный на обеспечение равных условий в предоставлении «каникул» всем заёмщикам, в том числе гражданам, получающим доходы от предпринимательской или иной деятельности с применением специальных налоговых режимов», — указано в тексте.
Отмечается, что для подтверждения трудного финансового положения заёмщик обязан предоставить справку по форме 2-НДФЛ.
Ранее управляющий отделением Банка России по Оренбургской области Александр Стахнюк рассказал, как можно отсрочить платежи по ипотеке и уйти на кредитные каникулы.