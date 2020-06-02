Эксперт рассказал, как можно отсрочить платежи по ипотеке

Короткая ссылка
Управляющий отделением Банка России по Оренбургской области Александр Стахнюк рассказал, как можно отсрочить платежи по ипотеке и уйти на кредитные каникулы.
Эксперт рассказал, как можно отсрочить платежи по ипотеке
  • РИА Новости

Об этом сообщает RIA56.

Как напомнил эксперт, в середине 2019 года заработал закон об ипотечных каникулах, а в апреле 2020-го вступил в силу закон о кредитных каникулах.

«И те, и другие каникулы позволяют отсрочить выплаты до полугода. Только критерии и условия предоставления отсрочки различаются. Одно из главных отличий — для ипотечных каникул ипотечное жильё должно быть единственным, для кредитных такого правила нет», — сказал он.

По его словам, ещё одна особенность — это сумма кредита. Ипотечные каникулы можно получить при кредите в размере до 15 млн рублей, для кредитных лимит по ипотеке не должен превышать 2 млн (для Москвы — 4,5 млн, для Московской области, Санкт-Петербурга и Дальнего Востока — 3 млн).

Стахнюк уточнил, что ипотечными каникулами можно воспользоваться бессрочно, а по новому закону отсрочка доступна с 3 апреля по 30 сентября 2020 года.

«Воспользоваться и теми, и другими каникулами можно только один раз. Но вот прибегнуть к помощи сначала по одному закону, а потом по другому не возбраняется, конечно при условии, что заёмщик соответствует критериям», — добавил он.

Ранее финансовый консультант, кандидат экономических наук Максим Кривелевич в беседе с URA.RU прокомментировал снижение спроса на ипотеку среди россиян в апреле 2020 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить