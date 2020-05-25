Эксперт оценил снижение спроса на ипотеку в России в апреле

Финансовый консультант, кандидат экономических наук Максим Кривелевич прокомментировал снижение спроса на ипотеку среди россиян в апреле 2020 года.

По его мнению, резкое падение спроса на ипотеку в прошлом месяце произошло из-за ожидания снижения ставки на ипотечное кредитование.

«Сейчас идут обсуждения всевозможных программ поддержки. Люди боятся проторговаться и взять ипотеку по завышенной ставке, всё же этот финансовый продукт рассчитан на годы», — пояснил Кривелевич в беседе с URA.RU.

Он также отметил, что сокращение объёма выданных ипотечных кредитов на 39% в апреле могло быть вызвано снижением деловой активности на фоне пандемии.

Кроме того, по его словам, граждане не решаются брать ипотеку, так как напуганы и находятся в состоянии неизвестности.

Специалист добавил, что недвижимость для россиян остаётся единственным доступным способом сбережения денег.

Ранее, как сообщала газета «Известия», в Объединённом кредитном бюро (ОКБ) заявили, что объёмы выдач ипотечных кредитов в России в апреле сократились на 39%, до 184 млрд рублей.