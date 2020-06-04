Эксперт рассказал о возможных изменениях в модели потребления продуктов в России
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- РИА Новости
«Спрос на категорию «фреш» сократился. Отношение потребителей к этой группе товаров изменилось», — заявил он в беседе с радио Sputnik.
Как считает эксперт, спрос на продукты здорового питания останется, но в изменённом виде — он будет больше ориентирован на продукцию промышленного производства.
Если говорить о мясной продукции, то Федяков считает, что ситуация будет зависеть от ценового сегмента.
«Мясные деликатесы потребители будут стараться покупать меньше — они не ассоциируются с продуктами здорового питания и достаточно дорогие», — сказал эксперт.
Ранее, как сообщал Newinform, россияне назвали главные сложности нахождения в самоизоляции.