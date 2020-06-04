Эксперт рассказал о возможных изменениях в модели потребления продуктов в России

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Основатель, генеральный директор Информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков рассказал о возможных изменениях в модели потребления продуктов в России.
Эксперт рассказал о возможных изменениях в модели потребления продуктов в России
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

«Спрос на категорию «фреш» сократился. Отношение потребителей к этой группе товаров изменилось», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

Как считает эксперт, спрос на продукты здорового питания останется, но в изменённом виде — он будет больше ориентирован на продукцию промышленного производства.

Если говорить о мясной продукции, то Федяков считает, что ситуация будет зависеть от ценового сегмента.

«Мясные деликатесы потребители будут стараться покупать меньше — они не ассоциируются с продуктами здорового питания и достаточно дорогие», — сказал эксперт.

Ранее, как сообщал Newinform, россияне назвали главные сложности нахождения в самоизоляции.

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