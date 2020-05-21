Россияне назвали главные сложности нахождения в самоизоляции

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Специалисты Центра изучения потребительского поведения Роскачества и компании Online Market Intelligence провели исследование, в рамках которого россияне назвали основные сложности самоизоляции.
Россияне назвали главные сложности нахождения в самоизоляции
  • Pixabay

Как передаёт Newinform со ссылкой на данные исследования, специалисты опросили 1047 граждан старше 18 лет, живущих в городах России с населением более 100 тыс. человек. 

В ходе опроса 56% респондентов указали на недостаток живого общения. 

Специалисты также отметили, что режим самоизоляции не стал причиной разногласий в семьях 44% респондентов, однако 23% опрошенных признались в некоторых трудностях.

78% россиян получали информацию о коронавирусной инфекции из интернета.

Причём 76% пользователей в возрасте от 18 до 24 лет заявили, что узнают сведения о болезни из соцсетей.

23% заявили, что данные о COVID-19 подаются в достаточном количестве.

Ранее музыкант Сергей Бобунец рассказал, как проводит время в режиме самоизоляции. В беседе с НСН он признался, что находится в самоизоляции в своём доме на Урале.

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