В Норильск вместе со спецтехникой направлены спасатели «Газпром нефти»

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Компания «Газпром нефть» направила аварийно-спасательный отряд со спецтехникой в Норильск для ликвидации последствий разлива топлива.
В Норильск вместе со спецтехникой направлены спасатели «Газпром нефти»
  • РИА Новости

«Для участия в ликвидации масштабного разлива нефтепродуктов в Норильске «Газпром нефть» направила мобильный аварийно-спасательный отряд, оснащённый оборудованием и спецтехникой», — цитирует компанию РИА Новости.

В составе отряда — 70 спасателей и специалистов из Ханты-Мансийска, Мегиона, Ноябрьска и Санкт-Петербурга.

Перебрасываются в том числе нефтесборочное и насосное оборудование, экскаваторы и боновые заграждения, а также палаточный городок и автономные системы обеспечения.

Инцидент произошёл 29 мая на ТЭЦ-3 АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания». Объём утечки топлива превысил 20 тыс. тонн. Площадь загрязнения в городе составила 180 тыс. кв. м.

В прокуратуре сообщили, что по данному факту возбуждено три уголовных дела. Также Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности из-за несвоевременного информирования о разливе дизельного топлива.

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