В Кремле прокомментировали расхождение данных о ЧП на ТЭЦ в Норильске

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Президент России Владимир Путин на совещании по ЧП с разливом топлива на ТЭЦ в Норильске обратил внимание на расхождение в данных, предоставленных властями региона, МЧС и руководством компании, поэтому подключил к расследованию правоохранительные органы. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В Кремле прокомментировали расхождение данных о ЧП на ТЭЦ в Норильске
  • РИА Новости

«Он обратил внимание на расхождение в данных о том моменте, когда поступила информация, которую он получил по линии официальных ведомств (прежде всего это МЧС) и руководства региона, то есть от губернатора (Александра) Усса, а также от менеджмента компании-оператора», — сказал представитель Кремля.

По его словам, в связи с этим Путин решил дать поручение соответствующим органам, чтобы они установили причину аварии.

Песков отметил, что правоохранителям предстоит выяснить, были ли соблюдены нормативы по информированию об инциденте.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности из-за несвоевременного информирования о происшествии.

ЧП произошло 29 мая на ТЭЦ-3 АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания». Объём утечки топлива превысил 20 тыс. тонн. 

Задержан начальник цеха ТЭЦ. В Красноярском крае ввели режим ЧС федерального уровня.

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