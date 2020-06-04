В Москву из США прибыл самолёт со второй партией аппаратов ИВЛ

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Посольство США сообщило о прибытии в Москву самолёта с партией аппаратов искусственной вентиляции лёгких в качестве меры поддержки на фоне пандемии коронавируса.
В Москву из США прибыл самолёт со второй партией аппаратов ИВЛ
  • РИА Новости

«Сейчас в Москву прибывает самолёт с гуманитарной помощью от американского народа для россиян», — говорится в сообщении посольства.

Вторая партия из 150 аппаратов ИВЛ была отправлена из США в Россию 3 июня.

21 мая американский военный самолёт С-17 с первой партией из 50 аппаратов ИВЛ из США приземлился в московском аэропорту Внуково-3.

Позднее заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что российская сторона признательна американской за поставляемую помощь в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

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