В Москву из США прибыл самолёт со второй партией аппаратов ИВЛ

Посольство США сообщило о прибытии в Москву самолёта с партией аппаратов искусственной вентиляции лёгких в качестве меры поддержки на фоне пандемии коронавируса.

«Сейчас в Москву прибывает самолёт с гуманитарной помощью от американского народа для россиян», — говорится в сообщении посольства.

Сейчас в Москву прибывает самолёт с гуманитарной помощью от американского народа для россиян. США передают в дар 200 столь необходимых аппаратов ИВЛ на сумму 5,6 млн долларов, чтобы помочь России в борьбе с пандемией #COVID19. @MID_RF@USAIDpic.twitter.com/y68h8rQrIo — Посольство США в РФ (@USEmbRu) June 4, 2020

Вторая партия из 150 аппаратов ИВЛ была отправлена из США в Россию 3 июня.

21 мая американский военный самолёт С-17 с первой партией из 50 аппаратов ИВЛ из США приземлился в московском аэропорту Внуково-3.

Позднее заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что российская сторона признательна американской за поставляемую помощь в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.