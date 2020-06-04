За сутки в России выявлен 8831 носитель коронавируса
- Reuters
«За последние сутки в России подтверждённых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 — 8831 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3374 (38,2%) без клинических проявлений», — говорится в сообщении.
Накануне в стране было выявлено 8536 случаев коронавирусной инфекции.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минздраву сохранить созданный резерв коечного фонда на случай роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, а также обеспечить дополнительные места для лечения больных в случае возникновения второй волны эпидемии.