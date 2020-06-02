Кабмин поручил сохранить фонд коек на случай новой волны коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минздраву сохранить созданный резерв коечного фонда на случай роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, а также обеспечить дополнительные места для лечения больных в случае возникновения второй волны эпидемии.

Соответствующее поручение по итогам заседания президиума координационного совета опубликовано на сайте правительства.

«Минздраву России совместно с высшими должностными лицами субъектов России обеспечить сохранение резерва специализированного коечного фонда, созданного для лечения больных новой коронавирусной инфекцией в федеральных и региональных медицинских организациях, на случай возобновления роста заболеваемости населения указанной инфекцией», — говорится в сообщении.

Кроме того, поручено решить вопрос о формировании дополнительного коечного фонда на случай новой вспышки инфекции.

Поручение должно быть выполнено до 5 июня 2020 года.

Ранее Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по восстановлению профильной деятельности медицинских организаций, перепрофилированных для приёма пациентов с коронавирусной инфекцией.

До этого в регионе необходимо обеспечить функционирование достаточного коечного фонда инфекционного профиля, а также создать запас средств индивидуальной защиты для персонала на три месяца работы.