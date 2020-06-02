Кабмин поручил сохранить фонд коек на случай новой волны коронавируса

Короткая ссылка
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минздраву сохранить созданный резерв коечного фонда на случай роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, а также обеспечить дополнительные места для лечения больных в случае возникновения второй волны эпидемии.
Кабмин поручил сохранить фонд коек на случай новой волны коронавируса
  • АГН «Москва»
  • © Андрей Никеричев

Соответствующее поручение по итогам заседания президиума координационного совета опубликовано на сайте правительства.

«Минздраву России совместно с высшими должностными лицами субъектов России обеспечить сохранение резерва специализированного коечного фонда, созданного для лечения больных новой коронавирусной инфекцией в федеральных и региональных медицинских организациях, на случай возобновления роста заболеваемости населения указанной инфекцией», — говорится в сообщении.

Кроме того, поручено решить вопрос о формировании дополнительного коечного фонда на случай новой вспышки инфекции.

Поручение должно быть выполнено до 5 июня 2020 года.

Ранее Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по восстановлению профильной деятельности медицинских организаций, перепрофилированных для приёма пациентов с коронавирусной инфекцией.

До этого в регионе необходимо обеспечить функционирование достаточного коечного фонда инфекционного профиля, а также создать запас средств индивидуальной защиты для персонала на три месяца работы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить