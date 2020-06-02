Кабмин поручил сохранить фонд коек на случай новой волны коронавируса
- АГН «Москва»
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Соответствующее поручение по итогам заседания президиума координационного совета опубликовано на сайте правительства.
«Минздраву России совместно с высшими должностными лицами субъектов России обеспечить сохранение резерва специализированного коечного фонда, созданного для лечения больных новой коронавирусной инфекцией в федеральных и региональных медицинских организациях, на случай возобновления роста заболеваемости населения указанной инфекцией», — говорится в сообщении.
Кроме того, поручено решить вопрос о формировании дополнительного коечного фонда на случай новой вспышки инфекции.
Поручение должно быть выполнено до 5 июня 2020 года.
Ранее Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по восстановлению профильной деятельности медицинских организаций, перепрофилированных для приёма пациентов с коронавирусной инфекцией.
До этого в регионе необходимо обеспечить функционирование достаточного коечного фонда инфекционного профиля, а также создать запас средств индивидуальной защиты для персонала на три месяца работы.