За сутки в России выявлено 8536 носителей коронавируса
- РИА Новости
«За последние сутки в России подтверждённых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 — 8536 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 3287 (38,5%) без клинических проявлений», — говорится в сообщении.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минздраву сохранить созданный резерв коечного фонда на случай роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, а также обеспечить дополнительные места для лечения больных в случае возникновения второй волны эпидемии.