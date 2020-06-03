За сутки в России выявлено 8536 носителей коронавируса

Число заболевших COVID-19 в России за сутки составило 8536, за всё время пандемии — 432 277, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Накануне было выявлено 8863 случая коронавирусной инфекции.

«За последние сутки в России подтверждённых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 — 8536 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 3287 (38,5%) без клинических проявлений», — говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минздраву сохранить созданный резерв коечного фонда на случай роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, а также обеспечить дополнительные места для лечения больных в случае возникновения второй волны эпидемии.