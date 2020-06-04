Роструд напомнил россиянам о двух сокращённых неделях в июне

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Роструд напомнил россиянам о двух сокращённых неделях в июне в связи с празднованием Дня России 12 июня, а также в связи с нерабочим днём 24 июня, на который намечен парад Победы.
Роструд напомнил россиянам о двух сокращённых неделях в июне
  • Reuters
  • © Maxim Shemetov

«Сокращённая рабочая неделя с 8 по 11 июня и длинные выходные ожидают россиян в связи с празднованием Дня России 12 июня. Продолжительность рабочего дня 11 июня сокращается на один час в связи с тем, что он является предпраздничным», — цитирует ведомство ТАСС.

Там подчеркнули, что 24 июня объявлен нерабочим днём с сохранением зарплаты.

«Поскольку 24 июня является нерабочим днём с сохранением заработной платы, то 23 июня предпраздничным не считается и его продолжительность на час не сокращается», — уточнили в ведомстве.

Ранее российский лидер Владимир Путин подписал указ о проведении парада Победы.

Ожидается, что парад в Москве начнётся 24 июня в 10:00 и продлится до полутора часов.

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